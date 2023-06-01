イスラエルがイランのハティブ情報相を殺害したと発表しました。イスラエルのカッツ国防相は18日、イランのハティブ情報相について「夜間の攻撃で排除された」と述べ、イスラエル軍が空爆で殺害したことを明らかにしました。イラン側はこれまでのところ、反応は示していません。ハティブ氏がトップを務める情報省は、イラン国内の反体制派勢力の監視や国外での情報収集や諜報活動を担っているとされています。カッツ氏は、自身とネ