球団発表ドジャースは18日（日本時間19日）、カイル・ハート投手を傘下3Aオクラホマシティに降格させたと発表した。27歳のハートは2020年ドラフト5巡目（全体134位）でマーリンズ入り。2023年にドジャースでメジャーデビューし、2024年は3登板で0勝1敗、防御率1.35。今季は2年ぶりのメジャー昇格を目指していた。今春のオープン戦では7登板で1勝0敗、防御率3.68。7回1/3で12奪三振、2四球の内容だった。（Full-Count編集部）