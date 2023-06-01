高市総理は18日夜、トランプ大統領との首脳会談に臨むため、羽田空港を出発しアメリカに向かいました。高市総理「我が国の立場、考えも踏まえて、しっかりと議論したいと思っております。やはり日本の国益はしっかりと最大化すること。（日本とアメリカは）同盟国ですから、トランプ大統領との間で安全保障、それから経済安全保障を含む経済について、幅広い分野で関係強化、これを確認したいと思っております」高市総理はアメリカ