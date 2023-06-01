18日夜、栃木市の国道で大型トレーラーなど車7台が絡む事故があり、あわせて3人が病院に運ばれました。18日午後8時すぎ、栃木市岩舟町の国道で、「トレーラーと乗用車数台の事故が起きた」と110番通報がありました。警察によりますと、大型トレーラーが右折中の乗用車と衝突し、そのはずみで中央分離帯を越えて反対車線にはみ出し、別の車にも衝突。歩道に乗り上げて止まりました。車7台が絡む事故となり、トレーラーの運転手の男