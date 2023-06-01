◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第７節浦和１―１（ＰＫ２―４）柏（１８日・埼玉スタジアム）浦和はＰＫ戦の末、ホームで柏に敗れた。前節の東京Ｖ戦（０●１）から２連敗。スコルジャ監督は「両チームとも勝つために戦っていた非常に強度の高い試合だった。勝つことはできなかったが、選手たちのハードワークはポジティブなものだった」と総括した。ハイプレスで柏にプレッシャーを与え続き、「前半は高い強度でハイプレ