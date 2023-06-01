【イスラマバード共同】パキスタン政府は18日、2月末から続くアフガニスタンに対する軍事作戦を一時中断すると発表した。イスラム教のラマダン（断食月）明けの祝祭「イード」を迎えるためで、24日午前0時までの措置だとした。