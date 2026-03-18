ヴィレッジヴァンガードオンラインストアでは、2026年3月12日(木)18:00〜3月29日(日)23:59の期間、【黒田崇矢 × ヴィレッジヴァンガード】コラボグッズの受注販売を実施する。本企画では、パチンコ好きな黒田崇矢の世界観に合わせ、パチンコグラフィックも手掛ける「たなし」を迎え、ギラギラとした“強さ”あふれるビジュアルを制作。イラストはすべて本企画のための描き下ろしとなっており、思わず運気が上がりそうな、大当たり