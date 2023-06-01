軍事衝突が続いているアフガニスタンのタリバン暫定政権とパキスタンは、周辺諸国からの要請を受け、ともに攻撃を一時的に停止すると発表しました。タリバン暫定政権とパキスタン軍は先月以降、激しい攻撃の応酬を続けていて、両国で民間人を含む多数の死傷者が出ています。今月16日には、パキスタン軍がアフガニスタンの首都カブールにある病院を空爆し、タリバン側は薬物依存症の患者ら400人が死亡したと非難しました。こうした