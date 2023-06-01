家の掃除は筆者の仕事。なのでさまざまな掃除家電を使って効率化を図っているのですが、ここ数年立ちはだかる壁となっていたのがベランダの掃除です。ベランダにはどこからか飛んできた土ぼこりがたまり、日当たりが悪い場所にはその上にコケが生えてさらに汚れてしまうのですが、いざ落とすとなるとデッキブラシで一生懸命こすらなければならず、かなりの時間と労力が必要になります。 それだけにベランダ掃除は後回しに