筆者がここ1年で購入した忘れ物防止タグ。どれもAndroid標準の「Find Hub」から探せます 筆者はAndroid党なのですが、iPhone党の方を見ていてずっと羨ましかったことがあります。それはAirTag───正確には「OS標準の忘れ物探し機能」です。鍵やお財布に小型の機器を取り付けておき、どこにあるか地図で表示したり、音を出して探せる。しかも場所特定に使われるアプリはOS標準。さぞや実用的なのだろうなと、歯噛みする毎日