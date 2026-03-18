「BEAMS GOLF ZSP−BITER」ブリヂストンスポーツは、幅広いラインアップを取り揃えファッション感度の高いゴルファーに好まれている「BEAMS GOLF」がプロデュースした、スパイクレスシューズ「BEAMS GOLF ZSP−BITER」を4月9日に発売する。同商品のアッパー部分は「BEAMS GOLF」監修の下、カジュアルスタイルにマッチするシンプルなデザインに、ファッショナブルな“キルト”付きのデザインを採用した。キルトは取り外しが出来、よ