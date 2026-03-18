JR東海は、東海道新幹線「お子さま連れ車両」をより多くの消費者に利用してもらえるよう、今年のGWは前年に比べて24本増やし70本運行する。「お子さま連れ車両」は、対象列車の座席を購入することで、子ども連れの消費者に家族で周囲に気兼ねなく乗車できるサービス。家族旅行や帰省にぜひ利用してほしいとのこと。「お子さま連れ車両」とは、周囲に気兼ねなく乗車するための子ども連れの人向け車両となる。なお、子ども連れではな