【PERIHAPI！ Hide & Seek かくれんぼ Hello Kitty and Friends（全8種）】 3月 発売予定 価格：1箱1,870円 タカラトミーアーツは、BOX入りフィギュア「PERIHAPI！ Hide & Seek かくれんぼ Hello Kitty and Friends」を3月に発売する。全8種あり、価格は1箱1,870円。 「PERIHAPI！」から、ガチャシリーズでも人気の「かくれんぼフィギュア」のスペシ