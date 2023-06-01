女優広瀬アリスが１８日、突然Ｘに衝撃顔のショットを投稿して笑いが広がっている。「ねぇ待って！この辛そうなソースつけても食べれる！っていう画」と記し、テーブルで箸を持って辛そうな赤いソースを付けた何かを食べたらしく、目をガン開きで口に手を当てて衝撃を受けている表情をみせている。「良い顔すぎますね」「ホラーすぎるｗ」「事件の真相がわかったときの顔ですね」「世にも奇妙な物語とかにピッタリ」「目が幽