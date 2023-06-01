ＡＫＢ４８の長友彩海（２５）が、デビュー１０周年を記念した１ｓｔ写真集「予定外の瞳」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を６月５日（金）に発売することが１８日、分かった。長友は２０１６年にＡＫＢ４８の１６期生として１５歳で加入。今年がデビュー１０周年の人気メンバーとして第一線で活躍してきた。「ひそかに目標としていた念願の写真集を発売することができて、とてもうれしいです！今回はバリ島のきれいなビーチや豊かな自然