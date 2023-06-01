【SHIELD-D-PRIME】 メーカー：タカラトミー（T-SPARK） 2月 発売 価格：38,500円 ジャンル：塗装済完成品フィギュア タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」から、ゾイド×トランスフォーマー×ダイアクロンの3つのIPがコラボした「SHIELD-D-PRIME」が2月に発売された。