ニューギンは、ディスクシティエンタテインメントが運営するインターネットカフェ「DiCE」大阪道頓堀本店と共同で、訪日外国人向けのパチンコ体験サービスを2026年3月13日より開始した。訪日外国人は2025年に4,000万人を突破し、過去最高を更新している中、日本独自の文化として認知されながらも、言語の壁や独特の雰囲気から「体験したくても入れない」という声が多かったのがパチンコ。同社が実施した訪日外国人へのヒアリング調