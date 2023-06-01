【Amazon：Mould King製「シェイ蒸気機関車」組み立てキット（型番：WX12032-CSJXYJP）】 期間：3月19日0時～3月26日23時59分 Amazonにて、Mould King製「シェイ蒸気機関車」の模型セット（型番：WX12032-CSJXYJP）が特別価格で販売されている。期間は3月26日23時59分まで。 本商品は、シェイ式蒸気機関車を再現した組み立てキット。蒸気機関車は取り外し可能で、機関車と貨車で構成さ