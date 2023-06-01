◆オープン戦ソフトバンク３―５中日（１８日、みずほペイペイドーム）日本代表としてＷＢＣに参加していたソフトバンク・周東佑京外野手と牧原大成内野手が１８日、チームに合流した。２ランを放った野村勇と、マルチ安打の栗原陵矢は早速“効果”を明かした。野村は、３点を追う８回１死一塁、中日・勝野の初球を捉えて右中間へ運んだ。自身も「右打者であそこにホームランが打てる人はなかなかいないと思うので、僕の長所