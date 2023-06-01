高市早苗首相【ワシントン共同】米情報機関を統括する国家情報長官室は18日、世界の脅威に関する年次報告書を公表し、台湾有事は存立危機事態になり得るとした2025年11月の高市早苗首相の国会答弁に関し、日本の体制で「大きな重み」を持ち現職の首相としての「重大な転換」を意味すると指摘した。中国は軍事、経済両面で対日圧力を強め続けると見通した。高市氏は自らの答弁に関し「最悪のケースを想定した。従来の政府の立場