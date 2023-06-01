明治安田Ｊ１百年構想リーグＷＥＳＴ第７節で福岡は１８日、ホーム清水戦（ベススタ）に臨み、１―１の末、ＰＫ戦で４―５と敗れ、泥沼の６連敗を喫した。前半をスコアレスで折り返すと、後半１４分に先制を許す苦しい展開。それでも同４０分、途中出場のＦＷシャハブ・ザヘディが同点ゴールを決め、試合を振り出しに戻した。しかし、勝負はＰＫ戦にもつれ込み、福岡は４―５で敗戦。ホームで勝ち点を積み上げることはできな