巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）は１８日、ヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）後に取材に応じ、先発した田中将大投手など投手陣について開幕に向けた見通しを語った。この日、５回１安打無失点と文句なしの好投を披露した田中将について「今年はずっと、キャンプ中から状態が良かったんでね。ブルペンでも（安定していた）」と振り返り、「三振を奪うところはしっかり奪って、打たせるところは打たせる。変化球も低