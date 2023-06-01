【Amazon：Marsail 電動昇降デスク セール】 セール期間：3月19日0時～3月27日23時45分 イメージ画像 Amazonにて、Marsailの電動昇降デスクがセール価格で販売されている。セール期間は3月27日23時45分まで。 セールの対象となっているのはスムーズな高さ調節が可能なワンタッチ電動タイプ。4パターンの高さ設定メモリー機能