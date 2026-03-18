ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村１２」は１８日、開幕した。新田泰章（３８＝広島）は初日前半１Ｒ、６コースからコンマ０１のドッキリＳを決めてまくり敢行も、まくり切るまでには届かず４着。レース後は「入っていて良かったです」と胸をなで下ろした。後半１１Ｒの発祥地選抜は２号艇で登場し２コースから巧ハンドル入れて快勝。初日を４、１着とした。今節タッグを組む３３号機については「エン