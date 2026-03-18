鹿児島県南さつま市で18日夕方、住宅など3棟を全焼する火事がありました。 いずれも空き家で、けが人はいませんでした。 南さつま警察署によりますと、南さつま市加世田川畑で、18日午後5時ごろ、「建物火災です。隣接する家に燃え移って炎上しています」などと、近所の住民から消防に通報がありました。 火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で、南さつま市加世田武田の無職の男性（69）が管理する木造平屋住宅1