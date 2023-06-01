【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比178.61ドル安の4万6814.65ドルを付けた。朝方発表された2月の米卸売物価指数は前年同月比3.4％の上昇となり、市場予想を上回った。伸び率は1年ぶりの高水準で、インフレが米経済を下押しするとの懸念から売り注文が先行した。