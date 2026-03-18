夫の仕事が忙しいのは本当でしょうか？妻曰く、何日も一緒の部屋で眠らないなんて今までなかったそうで…。そういう誘いは避けるけれど、それ以外の生活は全く変わらず優しい夫。恵さんは、混乱していました…。＞＞【まんが】優しい夫の秘密は何？