1989（平成元）年3月19日、東京国際マラソンが行われ、谷口浩美選手が2時間9分34秒で2年ぶり2度目の優勝を果たした。91年の世界陸上では日本選手初の金メダルを獲得し、期待を集めた92年バルセロナ五輪では、転倒して8位。レース後の「こけちゃいました」は語り継がれる一言になった。右は宗猛副監督。