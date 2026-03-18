タレントの重盛さと美（３７）が１６日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「小学生みたいな日」とつづり、アイスを食べるショットや、無邪気にはしゃぐショットなどを複数枚アップ。キャップをかぶり、赤のボーダーのニットにデニムサロペットを合わせたコーデを披露した。この投稿にファンからは「３７歳とは思えない」「素敵です」「最高に可愛い」「天使です」などの声が集まっている。