19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比920円安の5万3990円と急落。日経平均株価の現物終値5万5239.4円に対しては1249.4円安。出来高は9480枚となっている。 TOPIX先物期近は3641.5ポイントと前日比45ポイント安、TOPIXの現物終値比は75.91ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53990