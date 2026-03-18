財務省が発表した2月の貿易統計によりますと、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は573億円で、2カ月ぶりの黒字となりました。ただ、アメリカ向けの輸出額は3カ月連続のマイナスとなり、トランプ政権による関税措置の影響が続いているとみられます。イラン情勢悪化の影響は2月の統計には出ておらず、財務省は今後の状況を注視するとしています。