囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）第６局が１９日から、千葉県勝浦市の「三日月シーパークホテル勝浦」で行われる。一力遼棋聖（２８）に芝野虎丸十段（２６）が挑む今シリーズは、芝野十段が３勝２敗で、初の棋聖獲得にあと１勝としている。５連覇と「名誉棋聖」資格の獲得がかかる一力棋聖にとっては、正念場の一局となる。対局前日の１８日、２人は、