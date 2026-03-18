個人が保有する金融資産が過去最高を更新しました。日銀が公表した「資金循環統計」で、個人が保有する金融資産は、2025年の12月末の時点で2351兆円となり、前の年の同じ時期と比べて5.3％増加して過去最高を更新しました。このうち、「株式など」は342兆円で22.6％増加したほか、「投資信託」が165兆円で21.3％増えました。株価の上昇が反映され、いずれも過去最大を更新しました。「現金・預金」は1140兆円で0.5％増とわずかな伸