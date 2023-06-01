【PC版「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」】 3月19日 発売 価格： スタンダードエディション 8,980円 デジタルデラックスエディション 9,980円 CEROレーティング：D（17才以上対象） ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PC版アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH（デス・ストランディング2）」を本日3