【杖と剣のウィストリア シーズン2】 放送開始日：4月12日より毎週日曜16時30分～ 放送局：TBS系全国28局ネット 最速配信：各配信サービスにて4月12日より毎週日曜17時30分～ アニメ「杖と剣のウィストリア シーズン2」が、TBS系全国28局ネットにて4月12日16時30分より放送開始となる。また最速配信は各配信サービスにて、4月12日