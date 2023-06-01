これまでに、6作品が放映されたアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ。その最新作となる「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」が、本日3月19日よりNetflixにて世界独占先行配信される。 今作でも、従来のシリーズと同じく非常に個性豊かなキャラクターたちが登場。それぞれの思惑を胸に1890年の北米大陸を舞台とした大陸横断レースへと挑んでいく。サンディエゴから