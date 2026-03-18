先月、日本を訪れた外国人旅行者の数が2月として過去最高を記録しました。政府観光局によりますと、今年2月に日本を訪れた外国人旅行者の数はおよそ346万6700人で、2月として過去最高を記録しました。去年は1月下旬から始まった旧正月が今年は2月中旬だったことで、韓国や台湾、香港などからの旅行客が増加。さらに、欧米でも訪日需要が引き続き好調なことから、多くの国からの旅行者が増加しています。一方、中国からの旅行者は高