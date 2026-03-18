2024年に一般女性との結婚を発表した、歌手のこっちのけんとさんが18日、第1子誕生を報告しました。【映像】第1子誕生を報告したこっちのけんとの投稿こっちのけんとさんは、この日に更新したインスタグラムで、「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました。感謝の気持ちでいっぱいです。寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです。家族共々色んなことを目指して参ります。温かいお見守りを