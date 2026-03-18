イスラエル軍は18日、イランの情報機関のトップを殺害しました。イスラエルは、17日にも政権幹部を殺害していて、イランの高官の暗殺作戦を強化しています。イスラエル軍は18日、イランの情報省のトップ、ハティブ情報相を殺害したと発表しました。中東の衛星テレビ局・アルジャジーラによりますと、ハティブ情報相は2021年から、イランの国家情報機関のトップを務めていて、BBCによりますとイランの諜報組織の先駆者の一人と評さ