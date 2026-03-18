日本サッカー協会（JFA）は18日、5月31日に国立競技場で行われるキリンチャレンジカップの対戦相手がアイスランド代表に決まったと発表した。6月に開催される北中米ワールドカップまであと3カ月を切った中、大会に向けて準備を進めている森保ジャパン。今月末に行われるインターナショナルマッチウィークではスコットランド代表、そしてイングランド代表とアウェイで対戦。大会開幕直前であり、国内で行われる最後の試合の相手はス