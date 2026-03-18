アメリカのトランプ大統領は17日、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡への艦船派遣について日本を含めて「支援は必要ない」との考えを表明しました。こうした中、高市首相は、トランプ大統領との首脳会談を行うためアメリカに向けて出発しました。高市首相：何より重要なことは事態の早期沈静化。エネルギー安全保障を含む中東地域の平和と安定に向けて取り組むことだ。出発を前に取材に応じた高市首相は、日米首脳会談で中東