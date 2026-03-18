◆オープン戦ソフトバンク３―５中日（１８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの２番手・木村光投手が好救援を見せた。１―１の６回２死一、二塁で、先発の徐若熙（シュー・ルオシー）に代わってマウンドに上がった。一打で勝ち越しを許す緊迫した場面。板山には４球連続ボールで四球を与えて２死満塁となったが、サノーを三邪飛に抑え、見事な火消しをみせた。１２日の巨人戦（みずほペイペイ）でも０―１の７回２死