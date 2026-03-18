タレントのさとう珠緒（５３）が１６日付で自身のインスタグラムを更新。ロケでのオフショットを公開した。「最近ちょっとお煎餅ブームです」と書き出し、「先日の温泉ロケ。よじごじＤａｙｓでオープンしたばかりのふふ城ヶ島海風のしらべへ。景色もお食事もとっても素敵で癒しの時間でした。今度はプライベートでもゆっくり行きたいな」とつづり、美背中があらわになった温泉での入浴ショットをアップ。「みなさんは最近