2026年の春闘はヤマ場となる集中回答日を迎え、大手企業では満額回答が相次ぎました。中東情勢が緊迫化する中、中小企業にも波及するかが焦点です。自動車ではトヨタ自動車が職種に応じた賃上げ要求に満額回答しました。（月額最大2万1580円）経営に苦しむ日産自動車（月額平均1万円賃上げ）とホンダ（ベア1万2000円）もそれぞれ満額回答となりました。一方、電機メーカーはベースアップ分として1万8000円を統一要求していて、日立