（資料写真）１８日午後８時３５分ごろ、横浜市鶴見区のＪＲ横須賀線滝坂踏切（遮断機、警報器付き）で、線路内に人が立ち入ったとして、列車が緊急停止した。ＪＲ東日本によると、同線東京─久里浜間の上下線や東海道線、京浜東北線などで一時運転を見合わせ、計４７本が最大４５分遅れ、約３万７千人に影響が出た。