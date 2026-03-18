ボートレース桐生の「ルーキーシリーズ第６戦みどり市議会議長杯」は１８日、予選３日目が行われた。川辺郭人（２５＝佐賀）は３日目前半２Ｒでインから逃げられず５着と崩れたが、後半８Ｒで２コースから差して勝利。得点率６・６０、１７位タイで予選最終日へつないだ。タッグを組む４９号機に関しては「後半は合っていました。直線もターン回りも悪くないです。ペラが合ってないと本当に乗りづらいので、これを外さない