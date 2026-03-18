ボートレース下関の「巌流本舗杯」は１９日、開幕する。吉村正明（４６＝山口）が手にした６８号機は機率２７％で、前回は目立つことのなかったエンジン。ただ、２、３節前は出足、レース足を中心に動きは軽快でパワーを秘めている。前検特訓後は「ペラは少し叩いた。良くはない。めちゃ下がるとかはないが比較はよく分からない。またペラ調整していく」と調整に汗を流した。２０２６年後期適用勝率は６・３５で３期ぶりのＡ