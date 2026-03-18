巨人の佐々木俊輔外野手（２６）が１８日のヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）で７回に１号２ランを放った。５点リードの７回一死二塁の場面。ヤクルトの４番手・拓也が投じた初球、高めの直球を強振し、打球は右翼スタンドに飛び込んだ。試合前までのオープン戦では打率３割７分５厘と好調を維持しており、この日も結果でアピールした。試合後に「久々に若いカウントで、振り切った中で捉えられたなっていう感触はありま