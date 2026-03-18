三重県の志摩半島沖で船で釣りに出かけた男性が行方不明となり、鳥羽海上保安部は男性が海に転落した可能性が高いとみて捜索しています。 行方不明となっているのは、志摩市の73歳の男性です。 鳥羽海上保安部によりますと、男性は18日午前7時ごろ自宅を出て志摩市浜島町から男性が所有する船に1人で乗り釣りに向かったということです。 夕方になっても帰宅しなかったため、男性の妻から相談を受けた知人男性が、志摩