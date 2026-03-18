『スパイダーマン』シリーズ最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が7月31日に日米同時公開されることが決定し、予告編が全世界初公開された。 参考：『スパイダーマン』新作映画に女性ヴィラン登場か実写版マイルスは2028年以降？ 本作は、MCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）に本格参戦した2017年公開の『スパイダーマン：ホームカミング』